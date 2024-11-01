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Ракурс
Рашисты 1 ноября ударили баллистикой по Харькову, фото: SPV

Российский удар по Харькову повредил десятки домов — ОВА

1 ноя 2024, 18:13
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали удару по Харкову.


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За попередньою інформацією, ворог влучив балістичною ракетою, тип якої ще встановлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що зафіксовано одне влучання — у житловий будинок. Також пошкоджені десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, — розповів Синєгубов.

Источник: Ракурс


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