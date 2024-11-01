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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали удару по Харкову.
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За попередньою інформацією, ворог влучив балістичною ракетою, тип якої ще встановлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що зафіксовано одне влучання — у житловий будинок. Також пошкоджені десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.
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