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Ракурс
Рашисти 1 листопада вдарили балістикою по Харкову, фото: SPV

Російський удар по Харкову пошкодив десятки будинків — ОВА

1 лис 2024, 18:13
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали удару по Харкову.


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За попередньою інформацією, ворог влучив балістичною ракетою, тип якої ще встановлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що зафіксовано одне влучання — у житловий будинок. Також пошкоджені десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, — розповів Синєгубов.

Джерело: Ракурс


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