Рашисти 1 листопада вдарили балістикою по Харкову, фото: SPV

https://racurs.ua/ua/n200808-rosiyskyy-udar-po-harkovu-poshkodyv-desyatky-budynkiv-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, у другій половині дня завдали удару по Харкову.

.

За попередньою інформацією, ворог влучив балістичною ракетою, тип якої ще встановлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що зафіксовано одне влучання — у житловий будинок. Також пошкоджені десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес