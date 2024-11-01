Последствия российского удара по Харькову, фото: Олег Синегубов

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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, для завдання удару по Харкову застосували ракету С-300.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, — зазначив він.

У ДСНС зазначають, що рятувальники ліквідували два осередки займання на площі 20 кв. м.