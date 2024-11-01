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Ракурс
Последствия российского удара по Харькову, фото: Олег Синегубов

Рашисты ударили по Харькову ракетой С-300 — четверо пострадавших (ФОТО)

1 ноя 2024, 20:02
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, для завдання удару по Харкову застосували ракету С-300.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, — зазначив він.

У ДСНС зазначають, що рятувальники ліквідували два осередки займання на площі 20 кв. м.

Одне з влучань — у двоповерховий житловий будинок, який повністю зруйновано. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та авто, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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