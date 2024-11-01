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Наслідки російського удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов
Рашисти вдарили по Харкову ракетою С-300 — четверо постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200811-rashysty-vdaryly-po-harkovu-raketou-s-300-chetvero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, для завдання удару по Харкову застосували ракету С-300.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, — зазначив він.
У ДСНС зазначають, що рятувальники ліквідували два осередки займання на площі 20 кв. м.
Одне з влучань — у двоповерховий житловий будинок, який повністю зруйновано. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та авто, — розповіли у відомстві.
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