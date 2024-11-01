Російські загарбники у жовтні 25 разів атакували Харків.

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Про це сьогодні. 11 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба Харківської міської ради.

Більшість ударів ворог завдав по житлових будинках.

В результаті російських ударів у жовтні:

Повітряні тривоги лунали 339 годин. У перекладі на дні це два тижні, — наголосив мер міста Ігор Терехов. — На жаль, серед загиблих і поранених є діти. Втрата кожного життя — наша спільна рана. Співчуваємо всім, хто втратив рідних і близьких.