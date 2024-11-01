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Рашисты через месяц 25 раз атаковали Харьков, фото: Wikimapia
Рашисты за октябрь 25 раз атаковали Харьков (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200814-rashisty-za-oktyabr-25-raz-atakovali-harkov-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники у жовтні 25 разів атакували Харків.
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Про це сьогодні. 11 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба Харківської міської ради.
Більшість ударів ворог завдав по житлових будинках.
В результаті російських ударів у жовтні:
- дев’ятеро людей, серед них двоє дітей, загинули;
- 130 людей, серед них п’ятеро дітей, постраждали.
Повітряні тривоги лунали 339 годин. У перекладі на дні це два тижні, — наголосив мер міста Ігор Терехов. — На жаль, серед загиблих і поранених є діти. Втрата кожного життя — наша спільна рана. Співчуваємо всім, хто втратив рідних і близьких.
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