Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за місяць 25 разів атакували Харків, фото: Wikimapia
Рашисти за жовтень 25 разів атакували Харків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200814-rashysty-za-jovten-25-raziv-atakuvaly-harkiv-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники у жовтні 25 разів атакували Харків.
.
Про це сьогодні. 11 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прес-служба Харківської міської ради.
Більшість ударів ворог завдав по житлових будинках.
В результаті російських ударів у жовтні:
- дев’ятеро людей, серед них двоє дітей, загинули;
- 130 людей, серед них п’ятеро дітей, постраждали.
Повітряні тривоги лунали 339 годин. У перекладі на дні це два тижні, — наголосив мер міста Ігор Терехов. — На жаль, серед загиблих і поранених є діти. Втрата кожного життя — наша спільна рана. Співчуваємо всім, хто втратив рідних і близьких.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...