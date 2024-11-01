Внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, фото: Володимир Тимошко

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Ракурс

У Харкові внаслідок отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по Харкову, який стався сьогодні, 1 листопада, близько 16.15, загинув 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Він обіймав посаду начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Нацполіції в Харківській області.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

26 поліцейських Харківщини отримали поранення, різного ступеню. Ми всі впевнені, що вони одужають і разом зі всіма сили оборони помстяться! — додав Тимошко.

Рашисти сьогодні прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Нацполіції Іван Вигівський.

Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян. Ворог відповість за кожну втрату, за кожен злочин. Вся поліцейська родина робить для цього все необхідне, — наголосив Вигівський.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Харкову також отримали поранення четверо цивільних.