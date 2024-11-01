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Ракурс
Внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, фото: Володимир Тимошко

Полковник поліції загинув внаслідок удару по Харкову, ще 26 поліцейських поранено (ФОТО)

1 лис 2024, 21:02
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У Харкові внаслідок отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по Харкову, який стався сьогодні, 1 листопада, близько 16.15, загинув 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Він обіймав посаду начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Нацполіції в Харківській області.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

26 поліцейських Харківщини отримали поранення, різного ступеню. Ми всі впевнені, що вони одужають і разом зі всіма сили оборони помстяться! — додав Тимошко.

Внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, фото: Володимир Тимошко

Рашисти сьогодні прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Нацполіції Іван Вигівський.

Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян. Ворог відповість за кожну втрату, за кожен злочин. Вся поліцейська родина робить для цього все необхідне, — наголосив Вигівський.

Рашисти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова , фото: Володимир Тимошко

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Харкову також отримали поранення четверо цивільних.

Джерело: Ракурс


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