В Украине более 220 перевозчиков отключили от системы «Шлях». Фото: ЛОВА

https://racurs.ua/n200842-bolee-220-perevozchikov-otkluchili-ot-sistemy-shlyah.html

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Від системи «Шлях» в Україні відключили 223 перевізників.

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Укртрансбезпека ухвалила таке рішення через порушення перевізниками правил перетину державного кордону. З них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби. Про це 2 листопада повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що оперативно-розшукові підрозділи прикордонників лише з початку 2024 року направили до правоохоронних органів понад 2 тис. повідомлень про виявлення незаконного переправлення людей через кордон і підроблення документів.

Правоохоронці розпочали майже 1 тис. 500 кримінальних проваджень, а понад 1 тис. 700 особам вже оголосили про підозру. Суди винесли понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 повʼязані з незаконним переправленням через кордон.

Як відомо, завдяки системі «Шлях» водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Вона запрацювала в Україні 17 березня 2022 року.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України спростив процес бронювання від мобілізації працівників у сфері перевезень. Було ухвалено низку змін та критеріїв, які не стосуються лише тих перевізників, які працюють на умовах ФОП.