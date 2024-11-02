Российская армия усилила давление на Курахово. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n200844-armiya-rf-usilila-davlenie-na-kurahovo-po-novym-napravleniyam-deepstate.html

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Армія рф активно посилила тиск на Курахове Донецької області.

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Країна-агресор задіяла величезну кількість ресурсів на кількох ділянках фронту біля цього міста. Зокрема, противник активно штурмують східну частину Курахового через Максиміліанівку, забігаючи на східні околиці міста. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Паралельно ворог не припиняє спроб прорватися в районі Островського. Одночасно росіяни хочуть вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка-Берестки, щоб узяти під контроль північну частину міста.

Також фахівці вказали, що після прориву української оборони в районі Золотої Ниви та Вугледара, загарбники активно рухаються через Шахтарське, Новоукраїнку та Богоявленку. Противник доходить до відрізка Ясна Поляна-Максимівка-Трудове.

У DeepState наголошують, що українське командування намагається стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки це зробити не вдається.

Якщо кацапи продовжуватимуть успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк не за горами, що й дасть змогу перекрити надважливий та основний логістичний шлях до міста, — заявили аналітики.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росії з 2022 року. Військові експерти наголошують, що ворожа армія перейшла у наступ на Донбасі загальним фронтом у 70 км.