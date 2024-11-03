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Последствия российских авиаударов по Харьковщине, фото: Харьковская ОВА
Рашисты атаковали КАБами пять сел на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n200871-rashisty-atakovali-kabami-pyat-sel-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, завдали авіаудари керованими авіабомбами по п’ятьох населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Зафіксовано такі випадки:
- о 15.10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди;
- о 15.20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі;
- о 15.25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки;
- о 15.28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих.
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