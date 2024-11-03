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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Харківщині, фото: Харківська ОВА

Рашисти атакували КАБами п’ять сіл на Харківщині (ФОТО)

3 лис 2024, 20:23
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, завдали авіаудари керованими авіабомбами по п’ятьох населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зафіксовано такі випадки:

  • о 15.10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди;
  • о 15.20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі;
  • о 15.25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки;
  • о 15.28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих.

Наслідки російських авіаударів по Харківщині, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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