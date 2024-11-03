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Наслідки російських авіаударів по Харківщині, фото: Харківська ОВА
Рашисти атакували КАБами п’ять сіл на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200871-rashysty-atakuvaly-kabamy-p-yat-sil-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, завдали авіаудари керованими авіабомбами по п’ятьох населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Зафіксовано такі випадки:
- о 15.10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди;
- о 15.20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі;
- о 15.25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки;
- о 15.28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих.