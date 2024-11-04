После вторжения в Украину россия предложила мирное соглашение, напоминающее требование капитуляции

https://racurs.ua/n200890-posle-vtorjeniya-v-ukrainu-rossiya-predlojila-mirnoe-soglashenie-napominauschee-trebovanie.html

Ракурс

Після вторгнення в Україну росія запропонувала мирну угоду, яка нагадувала вимогу «капітуляції».

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«Радіо Свобода» отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.

Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в білорусі.

Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська рф залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.

Україні пропонували «не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрільби понад 250 км».

рф залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні «будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень».

Україна мала взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014-го.

У планах росії Україна мала «визнати незалежність так званих Донецької та Луганської «республік» — причому в межах адміністративних областей України.

Україна мала надати російській мові статусу державної та відновити всі майнові права УПЦ МП.

Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі рф мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».