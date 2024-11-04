Після вторгнення в Україну росія запропонувала мирну угоду, яка нагадувала вимогу «капітуляції»

https://racurs.ua/ua/n200890-pislya-vtorgnennya-v-ukrayinu-rosiya-zaproponuvala-myrnu-ugodu-yaka-nagaduvala-vymogu.html

Ракурс

Після вторгнення в Україну росія запропонувала мирну угоду, яка нагадувала вимогу «капітуляції».

.

«Радіо Свобода» отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.

Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в білорусі.

Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська рф залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.

Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі рф мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».