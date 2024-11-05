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Рашисты ударили по Запорожью, есть погибшие, фото: «Википедия»
Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье — шесть погибшихhttps://racurs.ua/n200913-rashisty-udarili-po-obektu-infrastruktury-v-zaporoje-shest-pogibshih.htmlРакурс
Рашисти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, є загиблі та поранені.
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Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Шість людей загинуло та дев’ять поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу, — зазначив він.
Вибух у Запоріжжі пролунав близько 09.37.
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