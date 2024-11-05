Рашисти вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі — шестеро загиблих

Рашисти вдарили по Запоріжжю, є загиблі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n200913-rashysty-vdaryly-po-obiektu-infrastruktury-u-zaporijji-shestero-zagyblyh.html

Ракурс

Рашисти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, є загиблі та поранені.

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Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Шість людей загинуло та дев’ять поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу, — зазначив він.

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 09.37.