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Ракурс
На Покровском направлении рашисты расстреляли шестерых украинских пленных

На Покровском направлении рашисты расстреляли шестерых украинских пленных

5 ноя 2024, 19:29
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Окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку.


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Офіс генпрокурора розпочав розслідування, повідомили 5 листопада у цьому відомстві.

За їхніми даними, 23 жовтня під час наступу на Селидове росіяни взяли у полон трьох українських бійців, а через деякий час розстріляли їх.

1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж Покровському напрямку, окупанти вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.

Источник: Ракурс


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