На Покровському напрямку рашисти розстріляли шістьох українських полонених

https://racurs.ua/ua/n200932-na-pokrovskomu-napryamku-rashysty-rozstrilyaly-shistoh-ukrayinskyh-polonenyh.html

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Окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку.

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Офіс генпрокурора розпочав розслідування, повідомили 5 листопада у цьому відомстві.

За їхніми даними, 23 жовтня під час наступу на Селидове росіяни взяли у полон трьох українських бійців, а через деякий час розстріляли їх.

1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж Покровському напрямку, окупанти вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.