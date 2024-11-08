Кабмин согласовал руководителей Волыни и Закарпатья. Фото: Денис Шмыгаль

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Волинська та Закарпатська ОВА отримають нових очільників.

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У п’ятницю, 8 листопада, Кабінет міністрів України погодив нових очільників Волині та Закарпаття. Ці обласні військові адміністрації очолять відповідно Іван Рудницький та Мирослав Білецький. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Також Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської ОВА. Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України на Сергія Дехтяренка.

Іван Рудницький, який очолить Волинську ОВА, народився у січні 1978 року у Дрогобичі на Львівщині. З липня 2019 року працював на посаді начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Пізніше, з липня 2022 року очолював управління СБУ в Полтавській області. В травні 2024 року його призначили керівником СБУ Волині.

Мирослав Білецький народився у січні 1976 року у селі Рокосово Хустського району. З лютого 2021 року він працював на посаді першого заступника голови Закарпатської ОДА, а з вересня цього року був виконувачем обов’язків голови обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 27 вересня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.