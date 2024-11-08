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FPV-дроны. Фото: Морская пехота Украины
В Украине разработали «Ветряк-М» — уникальную технологию обнаружения FPV-дроновhttps://racurs.ua/n201033-v-ukraine-razrabotali-vetryak-m-unikalnuu-tehnologiu-obnarujeniya-fpv-dronov.htmlРакурс
Інноваційну технологію детекції FPV-дронів запатентували в Україні.
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Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М». Розробка була створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень. Про це Міністерство оборони України 8 листопада повідомило у Telegram.
Зазначається, що «Вітряк М» вже кодифікували й допустили до експлуатації у Збройних силах України. У відомстві наголосили, що це перший випадок, коли військова частина виступила розробником цієї технології та успішно кодифікувала її як предмет постачання.
Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року, — наголосили в МОУ.
Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Вже відбулося випробування цього озброєння.
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