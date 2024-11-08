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Ракурс
FPV-дрон. Фото: Морська піхота України

В Україні розробили «Вітряк-М» — унікальну технологію виявлення FPV-дронів

8 лис 2024, 21:48
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Інноваційну технологію детекції FPV-дронів запатентували в Україні.


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Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М». Розробка була створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень. Про це Міністерство оборони України 8 листопада повідомило у Telegram.

Зазначається, що «Вітряк М» вже кодифікували й допустили до експлуатації у Збройних силах України. У відомстві наголосили, що це перший випадок, коли військова частина виступила розробником цієї технології та успішно кодифікувала її як предмет постачання.

Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року, — наголосили в МОУ.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Вже відбулося випробування цього озброєння.

Джерело: Ракурс


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