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Рашисты совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине, фото: Varta1

32 вражеских беспилотника сбили силы ПВО в ночь на 9 ноября (ИНФОГРАФИКА)

9 ноя 2024, 08:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада (з 21.00 8 листопада) атакував Україну загалом 51 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.


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Запуски безпілотників здійснювалися з районів російських Приморсько-Ахтарська та Орла, повідомляє прес-служба Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.00:

  • підтверджено збиття 32 ворожих БПЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях;
  • 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

В епіцентрі удару була Одещина. Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі повідомляють, що внаслідок атаки:

  • пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі, адмінбудівлі, складські приміщення та автівки;
  • є постраждалі серед цивільного населення.

Источник: Ракурс


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