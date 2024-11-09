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Рашисти здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні, фото: Varta1
32 ворожі безпілотники збили сили ППО в ніч на 9 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201037-32-voroji-bezpilotnyky-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-9-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада (з 21.00 8 листопада) атакував Україну загалом 51 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.
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Запуски безпілотників здійснювалися з районів російських Приморсько-Ахтарська та Орла, повідомляє прес-служба Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 08.00:
- підтверджено збиття 32 ворожих БПЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях;
- 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
В епіцентрі удару була Одещина. Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі повідомляють, що внаслідок атаки:
- пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі, адмінбудівлі, складські приміщення та автівки;
- є постраждалі серед цивільного населення.