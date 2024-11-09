Последствия российской атаки на Одессу, фото: Одесская областная прокуратура

https://racurs.ua/n201039-odin-chelovek-pogib-13-raneny-posledstviya-ataki-bespilotnikov-na-odessu-pokazala-prokuratura.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, здійснили масовану атаку безпілотниками по Одесі та передмістю.

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В результаті загинула місцева жителька, ще 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків віком чотири та 16 років. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем, — вказано в повідомленні.

Триває огляд, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень, уточнюється інформація щодо постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).