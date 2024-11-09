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Последствия атаки российских беспилотников по Одессе, фото: Одесский городской совет

Последствия атаки «шахедов» на Одессу показал горсовет (ФОТО)

9 ноя 2024, 09:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, атакували ударними безпілотниками Одесу.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міськради.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено:

  • декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі;
  • адмінбудівлі;
  • складські приміщення;
  • автівки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА.

Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі, фото: Одеська міська рада

Источник: Ракурс


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