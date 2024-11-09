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Последствия атаки российских беспилотников по Одессе, фото: Одесский городской совет
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, атакували ударними безпілотниками Одесу.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міськради.
Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено:
- декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі;
- адмінбудівлі;
- складські приміщення;
- автівки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА.
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