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Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі, фото: Одеська міська рада
Наслідки атаки «шахедів» на Одесу показала міськрада (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201038-naslidky-ataky-shahediv-na-odesu-pokazala-miskrada-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, атакували ударними безпілотниками Одесу.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міськради.
Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено:
- декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі;
- адмінбудівлі;
- складські приміщення;
- автівки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА.
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