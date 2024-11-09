Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі, фото: Одеська міська рада

https://racurs.ua/ua/n201038-naslidky-ataky-shahediv-na-odesu-pokazala-miskrada-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, атакували ударними безпілотниками Одесу.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міськради.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено:

декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі;

адмінбудівлі;

складські приміщення;

автівки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА.