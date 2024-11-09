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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі, фото: Одеська міська рада

Наслідки атаки «шахедів» на Одесу показала міськрада (ФОТО)

9 лис 2024, 09:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, атакували ударними безпілотниками Одесу.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міськради.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено:

  • декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі;
  • адмінбудівлі;
  • складські приміщення;
  • автівки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА.

Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі, фото: Одеська міська рада

Джерело: Ракурс


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