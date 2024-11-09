Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской обстрела, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по селу на Донетчине — загорелась сельхозтехника и ангар (ФОТО)

9 ноя 2024, 11:58
999

Російські загарбники вчора, 8 листопада, завдали удару по селу Торське Дружківської територіальної громади на Донеччині.


.

В результаті виникло загоряння сільськогосподарської техніки та ангару на території місцевого підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники 45 державної пожежно-рятувальної частини, які за дві години повністю ліквідували пожежу на площі 450 кв. м, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров