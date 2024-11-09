Последствия российской обстрела, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n201043-rashisty-udarili-po-selu-na-donetchine-zagorelas-selhoztehnika-i-angar-foto.html

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Російські загарбники вчора, 8 листопада, завдали удару по селу Торське Дружківської територіальної громади на Донеччині.

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В результаті виникло загоряння сільськогосподарської техніки та ангару на території місцевого підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.