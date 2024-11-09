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Ракурс
Наслідки російського обстілу, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по селу на Донеччині — загорілася сільгосптехніка та ангар (ФОТО)

9 лис 2024, 11:58
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Російські загарбники вчора, 8 листопада, завдали удару по селу Торське Дружківської територіальної громади на Донеччині.


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В результаті виникло загоряння сільськогосподарської техніки та ангару на території місцевого підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники 45 державної пожежно-рятувальної частини, які за дві години повністю ліквідували пожежу на площі 450 кв. м, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстілу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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