Байден назначил встречу Трампу

https://racurs.ua/n201058-bayden-naznachil-vstrechu-trampu.html

Ракурс

Чинний президент США Джо Байден запросив свого наступника Дональда Трампа на зустріч 13 листопада.

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Про це повідомил прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Більше подробиць — згодом, — йдеться у заяві.

Раніше Байден зателефонував новообраному президенту, щоб привітати його з перемогою на виборах. Він запросив колишнього і майбутнього президента до Білого дому для обговорення деталей процесу передачі влади.

Невдачі неминучі, але здаватися не варто. Америка витримає, все буде гаразд. Ми повинні зберігати єдність. Ми повинні продовжувати йти вперед, — так сказав Байден у першій промові після виборів 5 листопада.

Чинний президент США наголосив, що визнає результати виборів, і мирно передасть владу Дональду Трампу.