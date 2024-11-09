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Байден призначив зустріч Трампу
Байден призначив зустріч Трампуhttps://racurs.ua/ua/n201058-bayden-pryznachyv-zustrich-trampu.htmlРакурс
Чинний президент США Джо Байден запросив свого наступника Дональда Трампа на зустріч 13 листопада.
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Про це повідомил прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
На запрошення президента Байдена, президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Більше подробиць — згодом, — йдеться у заяві.