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Ракурс
Байден призначив зустріч Трампу

Байден призначив зустріч Трампу

9 лис 2024, 18:56
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Чинний президент США Джо Байден запросив свого наступника Дональда Трампа на зустріч 13 листопада.


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Про це повідомил прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Більше подробиць — згодом, — йдеться у заяві.

Джерело: Ракурс


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