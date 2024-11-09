Байден призначив зустріч Трампу

Чинний президент США Джо Байден запросив свого наступника Дональда Трампа на зустріч 13 листопада.

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Про це повідомил прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Більше подробиць — згодом, — йдеться у заяві.