В Европе «достаточно систем ПВО», «просто стоящих без дела», - Зеленский

https://racurs.ua/n201064-v-evrope-dostatochno-sistem-pvo-prosto-stoyaschih-bez-dela-zelenskiy.html

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У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», хоча могли б врятувати сотні або тисячі життів.

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Про це у вечірньому зверненні до українців 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Президент так розповів про тему додаткового захисту України від російських обстрілів, яку проговоряє під час кожної зустрічі із партнерами: