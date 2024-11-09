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Ракурс
У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», - Зеленський

У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», — Зеленський

9 лис 2024, 21:43
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У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», хоча могли б врятувати сотні або тисячі життів.


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Про це у вечірньому зверненні до українців 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Президент так розповів про тему додаткового захисту України від російських обстрілів, яку проговоряє під час кожної зустрічі із партнерами:

Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, по Донеччині, по Сумщині та Одесі. Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, — це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору. Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти — коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів.

Джерело: Ракурс


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