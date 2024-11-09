У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n201064-u-ievropi-dostatno-system-ppo-yaki-prosto-stoyat-bez-dila-zelenskyy.html

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У Європі «достатньо систем ППО», які «просто стоять без діла», хоча могли б врятувати сотні або тисячі життів.

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Про це у вечірньому зверненні до українців 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Президент так розповів про тему додаткового захисту України від російських обстрілів, яку проговоряє під час кожної зустрічі із партнерами: