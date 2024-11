Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у межах свого візиту до України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, котре постраждало від російської окупації.

.

Про це Боррель повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, опублікувавши відповідні фото та відео.

У Ягідному російські окупанти у період з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи без води та їжі понад 360 цивільних — до окупації у цьому селі проживали приблизно 400 людей.

На інших поверхах школи загарбники розмістили свій штаб, зробивши «живий щит» з людей у підвальному приміщенні без вентиляції.

Через нелюдські умови утримання в підвалі та відсутність своєчасної меддопомоги померли 10 людей, ще сімох — росіяни розстріляли.

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village — 370 people — in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024