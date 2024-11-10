Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, фото: Josep Borrell Fontelles

https://racurs.ua/ua/n201091-borrel-vidvidav-selo-na-chernigivschyni-foto-video.html

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Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у межах свого візиту до України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, котре постраждало від російської окупації.

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Про це Боррель повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, опублікувавши відповідні фото та відео.

У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село — 370 осіб — у підвалі школи на 170 кв. м. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії, — наголосив Боррель.

Це жахливе нагадування про те, як виглядає життя під російською окупацією для пересічних українців, — додав він.

У Ягідному російські окупанти у період з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи без води та їжі понад 360 цивільних — до окупації у цьому селі проживали приблизно 400 людей.

На інших поверхах школи загарбники розмістили свій штаб, зробивши «живий щит» з людей у підвальному приміщенні без вентиляції.

Через нелюдські умови утримання в підвалі та відсутність своєчасної меддопомоги померли 10 людей, ще сімох — росіяни розстріляли.