Боррель відвідав постраждале від окупантів село на Чернігівщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201091-borrel-vidvidav-selo-na-chernigivschyni-foto-video.htmlРакурс
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у межах свого візиту до України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, котре постраждало від російської окупації.
Про це Боррель повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, опублікувавши відповідні фото та відео.
У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село — 370 осіб — у підвалі школи на 170 кв. м. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії, — наголосив Боррель.
Це жахливе нагадування про те, як виглядає життя під російською окупацією для пересічних українців, — додав він.
У Ягідному російські окупанти у період з 3 до 30 березня 2022 року утримували в підвалі школи без води та їжі понад 360 цивільних — до окупації у цьому селі проживали приблизно 400 людей.
На інших поверхах школи загарбники розмістили свій штаб, зробивши «живий щит» з людей у підвальному приміщенні без вентиляції.
Через нелюдські умови утримання в підвалі та відсутність своєчасної меддопомоги померли 10 людей, ще сімох — росіяни розстріляли.
In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village — 370 people — in a school basement on 170m2.
Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.
It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024