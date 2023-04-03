Можу побажати путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n181618-moju-pobajaty-putinu-provesty-zalyshok-svoyih-dniv-u-pidvali-z-vidrom-zamist-tualetu-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський з віце-канцлером Німеччини Габеком і генеральною секретаркою Ради Європи Пейчинович-Бурич 3 квітня відвідав село Ягідне на Чернігівщині.

Тут під час окупації в підвалі школи російські військові майже місяць утримували понад 350 місцевих жителів.

На інших поверхах школи окупанти розмістили свій штаб, зробивши «живий щит» з людей у підвальному приміщенні без вентиляції. Десятеро літніх людей померли, ще сімох — росіяни розстріляли.

Можу додати тільки одне, побачивши все це. Можу побажати президенту росії путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету, — так глава держави прокоментував візит у підвал школи в Ягідному. Його слова цитує «Суспільне».

Приблизно 400 людей жили у Ягідному до окупації та майже 370 з них побували в цьому підвалі.