Российские нацисты за ночь убили шесть человек в Запорожье и Николаеве

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Росіяни за ніч вбили шістьох людей у Запоріжжі та Миколаєві.

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У Миколаєві пʼятеро людей загинули унаслідок атаки дронами. Сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на четвертому та третьому поверхах чотириповерхового будинку.

У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа.

У Запоріжжі одна людина загинула, ще 20 отримали поранення, серед травмованих — три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років. Вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.