Російські нацисти за ніч вбили шістьох людей у Запоріжжі та Миколаєві

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Росіяни за ніч вбили шістьох людей у Запоріжжі та Миколаєві
Російські нацисти за ніч вбили шістьох людей у Запоріжжі та Миколаєвіhttps://racurs.ua/ua/n201093-rosiyski-nacysty-za-nich-vbyly-shistoh-ludey-u-zaporijji-ta-mykolaievi.htmlРакурс
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Росіяни за ніч вбили шістьох людей у Запоріжжі та Миколаєві.
У Миколаєві пʼятеро людей загинули унаслідок атаки дронами. Сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на четвертому та третьому поверхах чотириповерхового будинку.
У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа.
У Запоріжжі одна людина загинула, ще 20 отримали поранення, серед травмованих — три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років. Вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.