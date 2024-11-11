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Баллистика по Кривому Рогу – в многоэтажке разрушен подъезд
Баллистика по Кривому Рогу — в многоэтажке разрушен подъезд (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n201104-ballistika-po-krivomu-rogu-v-mnogoetajke-razrushen-podezd-foto-video.htmlРакурс
Російські окупанти уранці 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою.
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Пошкоджена пʼятиповерхівка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відео з місця прильоту опублікувало місцеве видання «Свої».
Зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.
Станом на 11.00 відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті надали допомогу на місці.
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