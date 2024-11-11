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Ракурс
Балістика по Кривому Рогу - у багатоповерхівці зруйновано під'їзд

Балістика по Кривому Рогу — у багатоповерхівці зруйновано під’їзд (ФОТО, ВІДЕО)

11 лис 2024, 11:20
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Російські окупанти уранці 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою.


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Пошкоджена пʼятиповерхівка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відео з місця прильоту опублікувало місцеве видання «Свої».

Зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

Станом на 11.00 відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті надали допомогу на місці.

Джерело: Ракурс


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