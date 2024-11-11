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Балістика по Кривому Рогу - у багатоповерхівці зруйновано під'їзд
Балістика по Кривому Рогу — у багатоповерхівці зруйновано під’їзд (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201104-balistyka-po-kryvomu-rogu-u-bagatopoverhivci-zruynovano-pid-yizd-foto-video.htmlРакурс
Російські окупанти уранці 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою.
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Пошкоджена пʼятиповерхівка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відео з місця прильоту опублікувало місцеве видання «Свої».
Зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.
Станом на 11.00 відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті надали допомогу на місці.