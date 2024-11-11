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Ракурс
Наблюдатель колонии работал на рф, а после деоккупации устроился в Одесский ТЦК

Наблюдатель колонии работал на рф, а после деоккупации устроился в Одесский ТЦК

11 ноя 2024, 11:32
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника «Дар'ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.


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У Держбюро розслідувань розповіли, що під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на «нову владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території і «влаштувався» до ТЦК в Одеській області.

Чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Працівники ДБР у співпраці з ДВКР СБУ викрили та затримали перебіжчика.

Источник: Ракурс


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