Наглядач колонії працював на окупантів, а після деокупації влаштувався в Одеський ТЦК

https://racurs.ua/ua/n201105-naglyadach-koloniyi-pracuvav-na-okupantiv-a-pislya-deokupaciyi-vlashtuvavsya-v-odeskyy-tck.html

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника «Дар'ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини.

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У Держбюро розслідувань розповіли, що під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на «нову владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території і «влаштувався» до ТЦК в Одеській області.

Чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Працівники ДБР у співпраці з ДВКР СБУ викрили та затримали перебіжчика.