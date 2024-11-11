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Ракурс
рф повредила дамбу Кураховского водохранилища. Фото: соцсети

Плотину Кураховского водохранилища повредили оккупанты — ОВА

11 ноя 2024, 17:50
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Російські війська пошкодили греблю Курахівського водосховища.


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Пошкодження дамби загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як у Донецькій області, так у Дніпровській області. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 11 листопада повідомив у Telegram.

За його інформацією, станом на 16.00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 м. Однак підтоплень житла наразі не зафіксовано.

Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища. У селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча фіксувався підйом води.

Источник: Ракурс


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