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Ракурс
рф пошкодила греблю Курахівського водосховища. Фото: соцмережі

Греблю Курахівського водосховища пошкодили окупанти — ОВА

11 лис 2024, 17:50
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Російські війська пошкодили греблю Курахівського водосховища.


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Пошкодження дамби загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як у Донецькій області, так у Дніпровській області. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 11 листопада повідомив у Telegram.

За його інформацією, станом на 16.00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 м. Однак підтоплень житла наразі не зафіксовано.

Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища. У селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча фіксувався підйом води.

Джерело: Ракурс


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