Оккупанты усилили грабеж фермеров на Херсонщине. Фото: ЦНС

https://racurs.ua/n201126-okkupanty-usilili-grabej-fermerov-v-hersonskoy-oblasti-cns.html

Ракурс

Росіяни посилюють грабунок фермерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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Загарбники починають примусово відбирати не лише зерно, а й овочі у місцевих фермерів. Зокрема, з нового року ворог запустить чергового так званого держзакупівельного оператора, який змусить фермерів здавати весь врожай за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові. Про це 11 листопада повідомив Центр національного спротиву.

Таким чином вирощене українцями через схеми, пов’язані з колаборантами, буде продаватись за повну ціну. Зрадники ж багатітимуть, бо різниця в ціні буде осідати в їхніх кишенях.

Фермери, позбавлені прибутку, стають залежними від дотацій, які використовують як інструмент контролю. Відбирають врожай — контролюють життя, — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, росіяни знищують зерно в Україні. Зокрема, ворожа армія прицільно вдарила ракетами по ангару із зерном, розташованому поблизу міста Чугуєва в Харківській області. Спалахнула пожежа, у якій згоріли тонни збіжжя.