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Российские захватчики за сутки потеряли 1950 человек

Почти 2 тыс. человек потеряла российская армия за сутки (ИНФОГРАФИКА)

12 ноя 2024, 08:55
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 712 тис. 610 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 950 осіб. Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 276 танків;
  • 18 тис. 847 бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 352 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 249 одиниць РСЗВ;
  • 996 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 737 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 636 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 28 тис. 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 626 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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