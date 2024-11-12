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Российские захватчики за сутки потеряли 1950 человек
Почти 2 тыс. человек потеряла российская армия за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201131-pochti-2-tys-chelovek-poteryala-rossiyskaya-armiya-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 712 тис. 610 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 950 осіб. Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 276 танків;
- 18 тис. 847 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 352 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 249 одиниць РСЗВ;
- 996 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 737 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 636 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 28 тис. 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 626 одиниць спеціальної техніки.
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