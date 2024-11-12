Російські загарбники за добу втратили 1950 осіб

https://racurs.ua/ua/n201131-mayje-2-tys-osib-vtratyla-rosiyska-armiya-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 712 тис. 610 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 950 осіб. Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: