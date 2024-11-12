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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Сумская ОВА

12 «шахедов» сбили в Черкасской области — взрывная волна повредила предприятие

12 ноя 2024, 09:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Зокрема, в межах території Черкащини було знищено 12 ударних безпілотників типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В одному випадку через падіння ворожої цілі зайнялась суха трава. В іншому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна підприємства, — зазначив він. — Найголовніше — минулось без потерпілих.

Источник: Ракурс


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