12 «шахедов» сбили в Черкасской области — взрывная волна повредила предприятие

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Зокрема, в межах території Черкащини було знищено 12 ударних безпілотників типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
В одному випадку через падіння ворожої цілі зайнялась суха трава. В іншому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна підприємства, — зазначив він. — Найголовніше — минулось без потерпілих.
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