12 «шахедів» збили на Черкащині — вибухова хвиля пошкодила підприємство

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n201133-12-shahediv-zbyly-na-cherkaschyni-vybuhova-hvylya-poshkodyla-pidpryiemstvo.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Зокрема, в межах території Черкащини було знищено 12 ударних безпілотників типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.