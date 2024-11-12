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Рашисты 11 ноября убили двух жителей Никополя, фото: Snap.com.ua

В Никополе в результате российских обстрелов погибли известный деятель культуры и врач

12 ноя 2024, 13:58
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У Нікополі вчора, 11 листопада, російський обстріл забрав життя двох людей.


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Загинула відома місцева діячка культури Людмила Демченко, повідомляє видання NikipolNews.

Довгий час вона працювала у Культурно-спортивному комплексі «Нікопольського заводу феросплавів», її часто можна було побачити на сцені під час міських свят та інших культурних заходів. А останнім часом жінка співала у хорі при храмі ПЦУ імені Петра Калнишевського.

Зазначається, що жінка загинула на очах у дітей, які в той час святкували день народження у розташованому неподалік кафе.

Людмила Демченко, фото: NikipolNews

Також, за інформацією ЗМІ, вчора у Нікополі жертвою обстрілу став лікар Олександр Баранов — ворожий удар прийшовся по амбулаторії, де він працював.

Олександр Баранов, фото: prikhist.com

Джерело: NikipolNews


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