У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинули відома діячка культури та лікар

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Рашисти 11 листопада вбили двох жителів Нікополя, фото: Snap.com.ua
У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинули відома діячка культури та лікарhttps://racurs.ua/ua/n201140-u-nikopoli-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynula-vidoma-diyachka-kultury-ta-likar.htmlРакурс
У Нікополі вчора, 11 листопада, російський обстріл забрав життя двох людей.
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Загинула відома місцева діячка культури Людмила Демченко, повідомляє видання NikipolNews.
Довгий час вона працювала у Культурно-спортивному комплексі «Нікопольського заводу феросплавів», її часто можна було побачити на сцені під час міських свят та інших культурних заходів. А останнім часом жінка співала у хорі при храмі ПЦУ імені Петра Калнишевського.
Зазначається, що жінка загинула на очах у дітей, які в той час святкували день народження у розташованому неподалік кафе.
Також, за інформацією ЗМІ, вчора у Нікополі жертвою обстрілу став лікар Олександр Баранов — ворожий удар прийшовся по амбулаторії, де він працював.
Джерело: NikipolNews
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