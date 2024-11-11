Окупанти з артилерії вдарили по Нікополю. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n201120-okupanty-z-artyleriyi-vdaryly-po-nikopolu-ie-zagybli-y-poraneni.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжує обстрілювати Дніпропетровщину.

.

У понеділок, 11 листопада, окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців. Ще п’ятеро осіб дістали поранення. Обстріл пошкодив житловий будинок, медичний заклад, заклад освіти, відділення банку, кафе, магазини та автомобілі. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та інші силовики документують воєнні злочини росіян,

Нагадаємо, 11 листопада російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою, яка влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок вибуху були зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів.

Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них — двоє дітей 11-ти та 10-ти років.